Киев, 17 декабря, 2017, 21:44 — ИА Регнум. По факту попытки захвата Октябрьского дворца в Киеве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

«Все причастные к захвату здания будут установлены, — написал Аброськин. — Виновные будут привлечены к ответственности. Скорее всего, кому-то крайне нужно место для зимовки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столкновения между сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и сотрудниками полиции произошли в Киеве 17 декабря 2017 г. Активисты пытались пройти внутрь Октябрьского дворца, однако центральный вход заблокировали стражи порядка.

По последним данным, в результате стычек пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов.

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