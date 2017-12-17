Киев, 17 декабря, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Митинг сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили завершился в Киеве. Об этом сообщает в воскресенье, 17 декабря, агентство УНИАН.

ИА REGNUM Саакашвили

«После выступления Саакашвили на площади Конституции возле Верховной рады митингующие разошлись», — передает вещатель.

Отмечается, что протестующие, ранее собравшиеся возле Октябрьского дворца, также ушли.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Киеве прошел марш сторонников лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили за импичмент украинского президента Петра Порошенко. В частности, участники акции прошли по бульвару Шевченко и улице Крещатик к Майдану Независимости.

По разным данным, всего в акции протеста приняли участие от 3 до 10 тыс. человек.

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