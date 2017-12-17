Вашингтон, 17 декабря, 2017, 20:56 — ИА Регнум. В США потерпел крушение одномоторный самолет Cessna, следовавший из штата Миссури в Мэриленд. Об этом сообщает ABC.

Ratel.kz Легкомоторный самолет

Трагедия произошла в субботу, 16 декабря, на юго-востоке штата Индиана. По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека.

«3 человека, находившиеся на борту небольшого воздушного судна, погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в самолете также находились две собаки, одна из которых погибла.

В настоящее время выясняются причины крушения самолета.

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