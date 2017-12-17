* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 17 декабря, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Лидер международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра Аль-Багдади, ранее якобы захваченный военными США в Ираке, доставлен на одну из военных баз США в Сирии. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на свои источники.

Al-Furqān Media Террорист Абу Бакра Аль-Багдади

По данным издания, лидера террористической организации сначала доставили на военный объект в городе Рас-эль-Айне. Оттуда Аль-Багдади перевезли на военную базу в Хасеке-Румейлан.

Американская сторона данную информацию пока не комментирует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2017 г. представители коалиции США заявили, что не располагают информацией о местонахождении лидера «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра Аль-Багдади.

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