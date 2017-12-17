Анкара, 17 декабря, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Власти Турции планируют в ближайшее время открыть посольство в Восточном Иерусалиме. Об этом, как передает Hürriyet, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

«Мы (власти Турции) уже объявили Восточный Иерусалим столицей палестинского государства, но мы не смогли открыть наше посольство там, потому что сейчас Иерусалим находится под оккупацией, — отметил глава государства. — С Божьей помощью мы откроем там наше посольство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря текущего года президент США Дональд Трамп заявил о своем решении признать Иерусалим в качестве столицы Израиля. Данное решение Вашингтона вызвало негативную реакцию в Палестине и ряде арабских государств.

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