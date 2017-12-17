Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Москва, 17 декабря, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил главу США Дональда Трампа за предоставленную Вашингтоном информацию, позволившую предотвратить теракт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США информацию», — говорится в сообщении.
Разговор лидеров двух стран, прошедший 17 декабря, состоялся по инициативе российской стороны.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге сотрудники спецслужб пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По данным следствия, злоумышленники намеревались совершить теракты путем взрывов в местах массового скопления людей, а также в одном из храмов города.
Всего были задержаны 7 членов ячейки, у которых были изъяты взрывчатые вещества и боеприпасы.
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