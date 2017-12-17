Киев, 17 декабря, 2017, 19:28 — ИА Регнум. При попытке штурма сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Октябрьского дворца в центре Киева пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина».

Kievcity.gov.ua Один из традиционных штурмов в Киеве

«Речь идет о десятках пострадавших правоохранителей, — сказал Шкиряк. — По последней информации, больше 30, но, думаю, это число может вырасти».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2017 г. в Киеве произошли столкновения между сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и сотрудниками полиции. Активисты попытались пройти внутрь Октябрьского дворца, однако центральный вход заблокировали правоохранители.

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