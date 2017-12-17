Рим, 17 декабря, 2017, 18:53 — ИА Регнум. 17 декабря на стадионе «Ренато Далл’Ара» был разыгран матч 17-го тура Серии А между командами «Болонья» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу «старой синьоры».

(сс) AnnRos Футбол

На 27-й минуте боснийский полузащитник Миралем Пьянич открыл счет великолепным ударом со штрафного в правую «девятку» — 0:1. Через 9 минут Марио Манджуич удвоил преимущество гостей, замкнув заброс Пьянича ударом с дальний угол — 0:2. В середине второго тайма хавбэк сборной Франции Блез Матуиди довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Болонья"/"Ювентус»)

Удары 3/9

Удары в створ 2/6

Владение 38%/62%

Фолы 8/9

Набрав 41 очко «Ювентус» поднялся на 2-е место. «Болонья» осталась на 12-й позиции с 21-м очком.

Составы на матч:

«Болонья»: Миранте, Гонсалес, Мбайе, Хеландер, Масина, Пульгар, Поли, Донса, Верди, Дестро, Оквонкво.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бенатиа, Сандро, Барцальи, Хедира, Пьянич, Матуиди, Игуаин, Коста, Манджукич.

Главный арбитр матча: Лука Банти.

Предупреждения: Игуаин — 31, Масина — 51, Мбайе — 60, Петкович — 86.

Голы: Пьянич 27 — 0:1, Манджукич 36 — 0:2, Матуиди 64 — 0:3.