Махачкала, 17 декабря, 2017, 18:52 — ИА Регнум. В селе Губден в Дагестане сняли режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил РИА «Новости» представитель оперативного штаба в республике.

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«В 12:15 мск режим КТО на территории села Губден Карабудахкентского района Дагестана прекращен», — сказал источник.

17 декабря Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в дагестанском селе Губден в ходе спецоперации были ликвидированы трое боевиков.

По предварительным данным, члены НВФ принадлежали так называемой «Губденской» группировке.

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