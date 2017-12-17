Режим КТО в селе Губден отменен
Махачкала, 17 декабря, 2017, 18:52 — ИА Регнум. В селе Губден в Дагестане сняли режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил РИА «Новости» представитель оперативного штаба в республике.
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ФСБ
«В 12:15 мск режим КТО на территории села Губден Карабудахкентского района Дагестана прекращен», — сказал источник.
17 декабря Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в дагестанском селе Губден в ходе спецоперации были ликвидированы трое боевиков.
По предварительным данным, члены НВФ принадлежали так называемой «Губденской» группировке.
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