Нижний Новгород, 17 декабря, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Всероссийский конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой проектной платформы «Россия — страна возможностей», в которую также входят еще 12 проектов. И в Нижнем Новгороде, и в Самаре на полуфинале конкурса за круглыми столами собрались представители шести проектов платформы: это Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», проект «Профстажировки», чемпионат по профмастерству «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)», конкурс для школьников «РДШ — территория самоуправления», «Грантовый конкурс молодежных инициатив» и чемпионат по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс».

Hspa.ranepa.ru Лидеры России

В Нижнем Новгороде в дискуссии приняли участие президент АО «Объединенная судостроительная корпорация», наставник конкурса Алексей Рахманов, заместитель генерального директора ТАСС, член наблюдательного совета конкурса Михаил Гусман, и ректор РГСУ, член наблюдательного совета конкурса Наталья Починок.

«Хочу отметить, что Приволжский округ — один из самых конкурентоспособных с точки зрения кадров, будущих и настоящих. Платформа «Россия — страна возможностей» объединяет в себе самые разные проекты, которые, на мой взгляд, закрывают самые ключевые и болевые точки в нашей стране, там, где пока еще наша исполнительная власть что-то пробует, находит подходы, что-то хочет пропилотировать как проект. С другой стороны, здесь есть и проекты, которые уже подняты на флаг ключевыми нашими министерствами. Министерство образования и науки России курирует сразу два проекта: это «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)» и конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», — рассказала в ходе круглого стола Наталья Починок.

Руководитель центра инклюзивного образования ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж» Екатерина Киселева представила проект «Абилимпикс» и рассказала о его развитии в Нижегородской области.

«Это единственный международный проект поддержки профессионального развития людей с инвалидностью. Сейчас движение представлено в 75 регионах России, на последнем национальном чемпионате было более 950 участников по 62 компетенциям. В Нижегородской области движение «Абилимпикс» развивается системно: в прошлом году мы начали работу по двум компетенциям, а в этом году уже расширили линейку до 8 компетенций и приняли участие в национальном чемпионате по 4 компетенциям», — отметила она.

Директор Центра профессионального развития, руководитель регионального координационного центра движения «Ворлдскиллс Россия» Лидия Носкова рассказала о том, как развивается движение в России.

«Сейчас «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)» работает в 85 регионах страны, в Нижегородской области движение развивается с 2013 года, и каждый год на Нижегородской ярмарке проходит чемпионат «Молодые профессионалы». Сейчас на чемпионате представлены уже 26 компетенций, состязаются более 200 участников, судят их более 230 экспертов. Это огромные возможности для профессионального развития и в плане трудоустройства на современные предприятия», — рассказала Лидия Носкова.

В дискуссии за круглым столом в Самаре приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, ректор РАНХиГС Владимир Мау, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик и главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

Директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, член экспертного совета при правительстве РФ и руководитель проекта «Управляй!» Вячеслав Шоптенко отметил, что проект «Управляй!» — это один из первых проектов, который появился в платформе «Россия — страна возможностей», потому что он идет вслед за флагманом, за «Лидерами России».

«Это его молодежная версия, в которой принимают участие студенты. Здесь больше образовательная составляющая, мы помогаем студентам наработать опыт в управлении виртуальной компанией», — подчеркнул Вячеслав Шоптенко.

Автор проекта «Нейрореабилитационный комплекс «Дельфин», грантополучатель 2017 года Луиза Кирасирова представила «Грантовый конкурс молодежных инициатив».

«Участниками ежегодно становится огромное количество людей, и таких проектов по всей России достаточно много. Только в этом году Федеральное агентство по делам молодежи профинансировало подобные проекты на 2,5 млрд рублей. Подобные грантовые конкурсы являются огромной возможностью для нас, молодых людей, которые готовы творить и которые инициативны, уже сейчас начинать реализовывать свои смелые идеи», — рассказа она.

На площадке полуфинала конкурса «Лидеры России» в Нижнем Новгороде собрались 148 перспективных лидеров ПФО. Параллельно в Самаре соревновались еще 143 полуфиналиста из регионов округа.

Лучшие руководители, которые будут отобраны по результатам полуфинала в ПФО, войдут в команду из 300 самых перспективных лидеров России со всей страны и приедут в Москву на финальный этап конкурса, который состоится в феврале 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лидеры России» — открытый конкурс среди управленцев. Оператор конкурса — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Россия — страна возможностей» — проектная платформа, на которой осуществляет отбор, экспертиза и поддержка проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Линейка проектов «Россия — страна возможностей» рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.