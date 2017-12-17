Киев, 17 декабря, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили готов вести публичные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко об «отстранении олигархов от власти» и «демократических выборах в стране». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил сам политик, выступая перед сторонниками на митинге в центре Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Саакашвили

По его словам, переговоры должны быть «публичными» и «открытыми». При этом Саакашвили добавил, что ни о каких кулуарных встречах речь идти не может.

Ранее бывший президент Грузии опроверг информацию ряда украинских СМИ о том, что он якобы написал примирительное письмо Порошенко

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2017 г. в столице Украины прошел марш за импичмент президента страны Петра Порошенко. Участники акции протеста, скандировавшие различные лозунги, прошли по бульвару Шевченко и улице Крещатик к Майдану Независимости.

Читайте также: Саакашвили заявил, что не писал Порошенко никаких писем

А также: Марш сторонников Саакашвили прошел в центре Киева