Москва, 19 декабря, 2017, 04:29 — ИА Регнум. Большая человечность, чувство личного достоинства и принадлежности к народу, культуре и вере, — то, что отметил архиепископ Мильоре в своих поездках по России, то, что объединяет людей из самых разных регионов большой страны. О своих впечатлениях от России и о связях между Москвой и Ватиканом архиепископ рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM Станиславу Стремидловскому.

Kremlin.ru Август 2017 года. Встреча в Сочи президента Путина и госсекретаря Паролина. Монсеньор Мильоре — на переднем плане крайний справа

Побывав во Владимирской, Калужской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Оренбургской, Новосибирской, Иркутской, Калининградской областях, в Санкт-Петербурге и Сочи, архиепископ Мильоре соглашается с выражением, что Москва — это не Россия, а Россия — не только Москва. Примечательно, что, помимо особенностей русского характера, Мильоре также констатирует искренний и повсеместный интерес к личности и деятельности папы Римского Франциска.

«Отношения между государством и Русской православной церковью по традиции определяются одним словом — «симфония». Сам термин напоминает об осторожности в том, чтобы не строить приоритетов в отношениях: то есть всё, что способствует согласию и диалогу в одном случае, с лихвой оборачивается во благо взаимопонимания и диалога в другом случае», — считает Мильоре.

По его мнению, дипломатические отношения между Ватиканом и Россией можно считать устоявшимися, чему подтверждением, в том числе, стал визит кардинала Паролина и его общение с президентом и министром иностранных дел РФ: в этом отношении можно с определенностью говорить о перспективах — «и в том, что касается международной сцены и двусторонних отношений». Моментом сверки стала встреча на полях саммита ОБСЕ между Сергеем Лавровым и секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Р. Галлахером. Диалог продолжается.

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