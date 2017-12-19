Минск, 19 декабря, 2017, 03:13 — ИА Регнум. Угрозы Белоруссии перевести белорусский транзит из литовской Клайпеды, вызванные истеричной позицией Литвы в отношении Белорусской АЭС, становятся всё громче. О возможности ухода Белоруссии из Клайпедского порта на фоне заявлений литовской стороны о «нежелательности» сотрудничества с республикой заявил посол Белоруссии в Литве Александр Король. Почему же слова не переходят в дело, пишет корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Kn.lt Клайпедский порт

Король высказал сомнения относительно возможности надежных взаимоотношений с партнерами, демонстрирующими подобное отношение. Чего стоят только заявления официальных лиц Литвы о «более тщательном выборе бизнес-партнеров и поставщиков», объявление БелАЭС «опасной», законодательный запрет на попадание электричества с БелАЭС в литовские сети, просьбы к Еврокомиссии побудить Минск остановить строительство, пропаганда против этой станции в третьих странах…

Ситуацию пытаются обыграть Латвия и Эстония в надежде перевести транзит на себя и загрузить собственные портовые мощности. С октября Белоруссия расширяет транспортные связи с Латвией и договорилась с Эстонией об увеличении объемов перевозок внешнеторговых грузов.

Все эти шаги, тем не менее, не убеждают Литву, которая, судя по ряду заявлений, не боится потерять грузы. Компания Klaipedos nafta и Литовские железные дороги, ссылаясь на наличие долгосрочных договоров, уверены, что в следующем году объемы погрузок не сократятся. Так какую цель в этом случае преследуют угрозы со стороны Белоруссии? И есть ли у них иная подоплека, кроме фактической иллюстрации беспомощности?

Читайте в статье: Беспомощность: почему Белоруссия не уведет грузы из Литвы?

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