Москва, 17 декабря, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В Москве на 97-м году жизни скончался советский и российский режиссер Георгий Натансон. Об этом ТАСС сообщил киновед Вячеслав Шмыров.

Film.ru Георгий Натансон

«Георгий Григорьевич скончался. Я разговаривал с дочерью режиссера, к сожалению, она информацию подтвердила», — отметил Шмыров.

Причины смерти режиссера пока неизвестны. О дате прощания с лауреатом Государственной премии СССР пока не сообщается.

Георгий Натансон родился в мае 1921 г. в Казани. В 1944 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа. Среди его работ такие картины, как «Небесное создание», «Шумный день», «Еще раз про любовь», «Посол Советского Союза», «Валентин и Валентина» и др.