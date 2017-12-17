Киев, 17 декабря, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Столкновения между сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и сотрудниками полиции произошли в центре Киева. Об этом сообщает в воскресенье, 17 декабря, «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

По данным телеканала, лидер партии «Рух новых сил» Саакашвили во время митинга на площади Независимости заявил, что он намерен разместить штаб координационного совета в Октябрьском дворце, который находится неподалеку.

Активисты попытались пройти внутрь здания, однако центральный вход заблокировали правоохранители.

«Между сторонами произошли непродолжительные стычки, а силовики применили слезоточивый газ», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Киеве прошел марш за импичмент украинского президента Петра Порошенко. Участники акции, скандировавшие различные лозунги, прошли по бульвару Шевченко и улице Крещатик к Майдану Независимости.

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