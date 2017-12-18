Варшава, 19 декабря, 2017, 01:02 — ИА Регнум. В сложных польско-еврейских отношениях появляются позитивные сдвиги, в том числе и на высоком уровне. Так, 12 декабря в Сейме Польши зажгли ханукальные свечи, а двумя днями позже аналогичная церемония состоялась в президентском дворце, однако эти события — далеко не единственные примеры отмечаемых перемен. О примирительном курсе Варшавы в отношении евреев и Израиля пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Prezydent.pl Анджей Дуда зажигает свечи

Интересно высказался о переменах директор правительственного Польского института международных дел Славомир Дембский. Дембский указал, в частности, на конференцию в память жертв Холокоста, которая была организована Тадеушем Рыдзиком, — священником, которого еще несколько лет назад называли верящим в еврейский заговор антисемитом. Теперь Рыдзик становится начинает относиться к евреям так, как и должны относиться к ним католики — как к старшим братьям и праотцам их религии. Живо обсуждала израильская пресса и назначение на пост премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который недавно рассказывал о своих еврейских предках.

Что же касается болезненного антисемитизма, включающего поиски «еврейского происхождения» у политиков и рассуждения о «заговоре», он скорее свойственен сейчас правым и националистическим блогерам. В целом же для мнения Славомира Дембского о том, что «легендарный польский антисемитизм сегодня более миф, чем реальность», основания есть.

Вместе с тем примирительный курс Польши, выгодный именно ей, сужен до вопросов исторической памяти. Причем тут Дональд Трамп, читайте в статье: Что общего между признанием Трампом Иерусалима столицей Израиля и Крымом

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