Москва, 17 декабря, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Граждане США и России хотят улучшения отношений между двумя странами. Об этом сообщил посол США в России Джон Хантсман в видеообращении, которое было обнародовано на странице посольства США в соцсети Twitter.

United States Department of State Джон Хантсман (младший)

«Да, я считаю, что дальнейшее улучшение отношений между США и Россией вполне возможно, — говорит дипломат, отвечая на вопрос одного из пользователей микроблога. — (…) Потому что американцы ожидают и требуют этого. Того же хотят и россияне».

Хантсман добавил, что Вашингтон и Москва должны находить общие решения глобальных проблем, а политика «лишь усложняет» этот процесс.

«Но чем дольше я нахожусь в России, тем больше я убеждаюсь: американцы и россияне должны находить общие решения глобальных проблем, — говорит Ханстман. — И это уже происходит».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 13 декабря 2017 г. посол США в РФ Джон Хантсман сообщил, что полуостров Крым является украинской территорией с точки зрения «международного права». По его словам, для улучшения отношений между США и РФ совершенно необходимо «восстановление территориальной целостности Украины».

Крым был включен в состав РФ в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

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