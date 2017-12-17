Москва, 17 декабря, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова не смогла не ответить министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, который сравнил Россию с античной Спартой, и решил развить его исторические аналогии. Соответствующее заявление она опубликовала сегодня, 17 декабря, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Цитата: х/ф «300 спартанцев», реж. Знак Снайдер, США, 2007 «Это — Спарта!»

Напомним, ранее сегодня в британской пресс появилось интервью Джонсона, в котором он делится своими впечатлениями от прочтения произведения античного автора Фукидида «История Пелопоннесской войны».

Джонсон проводит довольно натянутую аналогию между событиями V века до нашей эры и современностью. Речь идёт о масштабном по тем временам конфликте — войне Делосского союза полисов во главе с Афинами против Пелопоннесского союза во главе со Спартой за господство над Элладой.

«Я читал историю Пелопоннесской войны Фукидида. Для меня было очевидно, что Афины и их демократия, их открытость, их культура и цивилизация были аналогом Соединенных Штатов и Запада. Россия для меня была закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической, как Спарта», — заявил Джонсон.

Сравнение Джонсона весьма натянуто, так как в Афинах не было никакой демократии в её современном понимании, а власть была сосредоточена в руках аристократических родов, которые умело манипулировали народным собранием граждан. При этом правами гражданина в Афинах обладали только лично свободные землевладельцы — мужчины, составлявшие меньшинство всего Афинского полиса. Женщины были совершенно бесправны, а экономика во многом держалась на многочисленных рабах.

Кроме того, внутри Делосского союза, который возглавляли Афины, никакой демократией и не пахло. Афины навязали другим членам союза свою волю, лишили их экономической независимости и собирали завуалированную дань в виде налогов.

Спарта действительно была довольно недоброжелательной и милитаристской, но это было связано скорее с тем, что спартанцы, завоевавшие южный Пелопоннес, были вынуждены держать в подчинении огромную массу бесправных илотов (фактически порабощенное местное население) и полубесправных периэков. Государственное устройство Спарты, которая по сути была военным лагерем, предписывало спартиатам заниматься войной и спортом, политическая власть была сосредоточена также в основных аристократических родах.

Пелопоннесскую войну начали спартанцы, но начали они её «из страха перед растущим могуществом афинян, которые уже тогда… подчинили себе большую часть Эллады», пишет Фукидид. Перед началом войны экономические и морское превосходство было бесспорно на стороне Афин, но у Спарты было мощное сухопутное войско.

Стоит отметить, что победа в этой войне, которая длилась 27 лет с перерывами, досталась Спарте.

Захарова, которая не могла не ответить на эксцентричное высказывание Джонсона, также решила провести некоторые исторические сравнения, но, как и Джонсон, несколько «не попала».

Так, Захарова считает, что суть противоречий Афин и Спарты — олигархия как основа устройства последней.

«И дело даже не в том, что Россия никогда не была «воинственной страной», в отличие от тех же европейских государств. Суть противоречий Афин и Спарты — олигархия как основа устройства последней. Думаю, ничего более олигархического, чем Великобритания, представить себе невозможно. Как исторически британская монархия строилась на мощном олигархическом фундаменте, так и в наше время привлекает олигархический капитал, делая это весьма осознанно», — пишет официальный представитель МИД РФ.

Причины Пелопоннеской войны все же лежат в несколько другой плоскости, чем разница в политическом устройстве двух противоборствующих блоков, однако что касается характеристики современной Великобритании, то тут с Захаровой можно согласиться.

Также она справедливо отметила, что Пелопоннесская война существенно ослабила античную Грецию, чем вскоре воспользовались персы и македоняне. Но на этом Захарова не останавливается и проводит параллель, отмечая, что современными распрями в Европе (видимо, крайне плохими отношениями между Россией и Евросоюзом) могут воспользоваться террористы.

«Сегодняшние распри, которые посеял и активно взращивает Запад, в частности на европейском континенте, безусловно, ослабляют саму западную цивилизацию и делают ее уязвимой перед лицом таких угроз, как, например, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — пишет официальный представитель МИД РФ.

Видимо, понимая, что в исторических параллелях и сравнениях можно запутаться, Захарова довольно элегантно намекает Джонсону, что с этим делом надо быть поосторожнее, так как параллели и сравнения могут быть самыми разными.

«Игра в вольные исторические параллели, аналогичные тем, которые изобрёл глава Форин-офис, может завести его ещё дальше, и в один очень даже прекрасный день он, такой творческий и экстраординарный, увидит в своей стране, например, остров Лесбос», — пишет она.

Напомним, именно от названия острова Лесбос происходит термин «лесбиянство», обозначающий женскую гомосексуальность. Дело в том, что на этом острове, по данным авторов поздней античности, в VII веке до н.э. родилась древнегреческая поэтесса Сапфо, чьи стихи позже нередко воспринимали как воспевание однополой любви между женщинами.