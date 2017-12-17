Киев, 17 декабря, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Марш сторонников бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили за импичмент украинского президента Петра Порошенко прошел в Киеве. Об этом сообщает в воскресенье, 17 декабря, телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Участники акции, скандировавшие различные лозунги, прошли по бульвару Шевченко и улице Крещатик к Майдану Независимости.

«После марша на Крещатике начался митинг «за импичмент», где уже выступили сам Саакашвили, нардепы Юрий Деревянко и Юрий Левченко», — передает вещатель.

По данным местных СМИ, всего в акции протеста принимают участие от 3 до 10 тыс. человек. В то же время сотрудники правоохранительных органов называют другую цифру — около 2 тыс. человек.

Столкновений и потасовок между участниками акции протеста и сотрудниками полиции пока не зафиксировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря текущего года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети написал, что жителям Украины необходимо выйти на марш за импичмент президента страны Петра Порошенко 17 декабря.

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