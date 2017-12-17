Калуга, 17 декабря, 2017, 16:00 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела администрации Козельского района, обвиняемой в халатности, повлекшей убийство ребенка.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Козельского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Николай Гриднев, по версии следствия, в 2015 году сотрудница козельской районной администрации, занимавшая тогда должность главного специалиста отдела опеки и попечительства, была допущена дознавателем районной полиции в качестве законного представителя 13-летнего мальчика по уголовному делу об избиении ребенка ранее судимым отцом. С этого времени чиновница достоверно знала, что ребенок находится под непосредственной угрозой для жизни и здоровья.

Мальчик проживал в неблагополучной неполной семье, совместно с отцом, который был судим за причинение смерти своей жены и матери ребенка, злоупотреблял алкогольными напитками, нигде не работал, сыном не занимался, обращался с ним жестоко, неоднократно подвергал его избиению.

В нарушение требований законодательства и должностной инструкции сотрудница администрации незамедлительных мер, направленных на отобрание несовершеннолетнего у отца-убийцы не предприняла.

Отец ребенка лишен либо ограничен в правах не был. По данным следствия, выход в семью специалистом отдела не осуществлялся, беседы с несовершеннолетним не проводились. Другие должностные лица отдела, в том числе начальник, в известность о фактах нарушения прав ребенка поставлены не были.

В результате халатного бездействия в течение двух лет мужчина систематически наносил побои своему сыну, а 4 апреля 2017 года совершил его убийство. Мужчина нанес ребёнку несколько ножевых ранений, от которых подросток скончался на месте. Мальчику на тот момент было 15 лет.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором, и в ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом. Вину в совершении преступления женщина не признает. Санкция части 2 статьи 293 УК РФ, в частности предусматривает наказания в виде лишения свободы до 5 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области бывший начальник отдела охраны прав детства отдела образования администрации муниципального района «город Людиново и Людиновский район» признана судом виновной в халатности и приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, женщина лишена права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в государственных и муниципальных учреждениях образования.

Следствием и судом было установлено, что в 2014 году социальный работник дала незаконное указание подчиненным подготовить положительное заключение отдела образования и проект постановления от имени главы администрации района о назначении местной жительницы опекуном девочки 2012 года рождения, мать которой умерла. После передачи девочки в приёмную семью на возмездной основе условия её жизни фактически не проверялись, а акты проверок составлялись формально. Кроме того, в опеке бездействовали, когда стало известно о возникшей неприязни опекуна к ребенку и даже об избиении девочки. В итоге побои продолжались и в сентябре 2016 года девочка скончалась от травм.