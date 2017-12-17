Калуга, 17 декабря, 2017, 15:45 — ИА Регнум. В Калужской области ухудшилась ситуация с безопасностью детей на дорогах. За 11 месяцев 2017 года в регионе случилось 188 ДТП, в которых 6 детей погибли и 212 получили ранения. Это что на 7% больше, чем в прошлом году, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Калужской области.

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По словам главного госавтоинспектора региона Алексея Холопова, из-за ухудшившейся дорожной обстановки в регионе необходимо создать комплекс дополнительных мер, направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. В этих целях планируется организовать в школах региона ежедневные «минутки безопасности» с напоминанием детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, систематические инструктажи с учащимися в салонах школьных автобусов, единые тематические родительские собрания и профилактические акции с подбором видеоматериала ДТП с участием детей и подростков.

«Несовершеннолетние становятся участниками каждого восьмого дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими, которое происходит в области», — подчеркнул Холопов.

В числе актуальных задач на предстоящий, 2018 год Алексей Холопов назвал установку пешеходных ограждений, особенно вблизи детских учебных учреждений, реконструкцию светофорных объектов в Калуге и в районах области.

На особом контроле ГИБДД и правительства области находится обеспечение безопасности маршрутов движения автобусов с детьми на новогодние елки.

«Организаторы детских перевозок за любые допущенные нарушения будут привлекаться к ответственности», — напомнил заместитель губернатора области Руслан Смоленский.

От профильных министров замгубернатора потребовал «закрепить персонального ответственного за каждый выезд детей на новогодние праздники по линии подведомственных учреждений».

Напомним, в 2017 году в Калужской области отмечается ухудшение ситуации в сфере детской безопасности на дорогах на территории Калуги, Думиничского, Жиздринского, Козельского, Людиновского, Тарусского, Ферзиковского и Хвастовичского районов.