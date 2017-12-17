Ватикан, 17 декабря, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск обрушился с критикой на журналистов, которые распространяются недостоверные новости, вытаскивают на свет старые скандалы и делают сенсации из недостоверной информации. Об этом сегодня, 17 декабря, пишет газета The Guardian.

Jeffrey Bruno Папа Римский Франциск

Сообщается, что римский первосвященник в своём предстоящим обращении «к городу и миру» собирается затронуть тему так называемых «фейковых» новостей (fake news).

По словам понтифика, журналисты выполняют одну из фундаментальных задач в демократических обществах, в связи с чем на них лежит большая ответственность. В частности, они должны предоставлять достоверную информацию, избегая одностороннего подхода при освещении событий.

«Вы не должны впадать в «коммуникационные грехи», такие как дезинформация, одностороннее освещение событий, клевета, дискредитация, копание в старых новостях, о которых давно всё известно», — сказал Франциск.

Он подчеркнул, что такие действия являются смертным грехом, которые вредит душам самих журналистов и других людей.

Проблема «фейковых» новостей действительно приобрела особую остроту в последние годы. Прежде всего с потоком лжи в новостях пришлось столкнуться Российской Федерации.

Западные масс-медиа, которые и так редко были объективны в освещении событий в России, после начала гражданской войны на Украине буквально сошли с ума и начали громоздить горы лжи о России. Это было бы ещё полбеды, но на основании этих лживых новостей западные страны начали строить свои политику в отношении России. Именно так появились антироссийские санкции, именно так развивается допинговая атака на российский спорт.

Ложью пронизаны все сообщения западных СМИ о событиях на Ближнем Востоке, в частности, о войне против терроризма в Сирии.

Внимание широкой западной общественности на проблеме «фейковых новостей» заострил, как это ни странно, нынешний президент США Дональд Трамп. В ходе предвыборной гонки он столкнулся с ситуацией, когда ведущие американские СМИ, так или иначе ориентирующиеся на Демократическую партию, стали тиражировать всевозможную ложь о Траме и его команде.

Соперница Трампа Хиллари Клинтон развернула массовую информационную кампанию против Трампа, обвинив его в связях с российскими властями и спецслужбами. Доказательств таких связей нет и никогда не было, но СМИ распространяли эту информацию так, как будто это само собой разумеется.

Затем Клинтон и её команда обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела США и чуть ли не в подтасовке результатов выборов президента, которые Хиллари проиграла. И опять никаких доказательств, а только громкие заголовки в СМИ и болтовня о «русских хакерах», дипломатах-шпионах и так далее.

Трамп был вынужден опровергать эту ложь, используя социальные сети (свой «легендарный» Twitter-аккаунт), а также медийные возможности республиканских СМИ (Fox News, прежде всего). Именно он ввёл в обиход термин fake news.