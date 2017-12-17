Сыктывкар, 17 декабря, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Республика Коми продаст большую часть своих акций компании «Белкомур». По мнению региональных властей, это поможет привлечь крупного инвестора и, наконец, приступить к реализации проекта.

С молотка

«Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) — проект строительства железнодорожной магистрали соединением Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермский край). Эта идея возникла еще в 1930-е годы: железная дорога должна была напрямую соединить регионы Сибири и Урала со стратегическими предприятиями на севере СССР и выйти в порт Архангельск. До сих пор проект так и не реализован.

Межрегиональная акционерная компания «Белкомур» была учреждена в 1996 году решением трех субъектов Российской Федерации (Республика Коми, Архангельская область и Пермский край). К данному моменту Республика Коми владеет 48% акций компании.

Как сообщает «Комиинформ», аукцион по реализации почти 108 000 акций АО «Белкомур» пройдет в электронной форме 30 января 2018 года. После аукциона Коми оставит в своей собственности пакет акций в количестве 19 833 штук. Эта часть позволит республике, наряду с перечисленными выше субъектами Федерации, являющими акционерами компании, влиять на ход реализации проекта.

Правительство Республики Коми уверено, что продажа акций поможет привлечь инвестора и даст «значительный стимул для дальнейшего развития и финансирования крупного инфраструктурного проекта».

Как ранее сообщал корреспондент ИА REGNUM, интерес к проекту проявляла китайская компания «Поли Технолоджи», в сентябре 2015 года подписавшая с компанией ОАО МК «Белкомур» соглашение о совместной реализации строительства магистрали. Китайская сторона озвучивала также и идею инвестирования проекта глубоководного порта в Архангельске, без которого грузы, проходящие по «Белкомуру» (если не появятся другие варианты) не смогут выйти на маршруты Северного морского пути. Однако пока строительство глубоководного порта в Архангельске на высоком уровне не обсуждается.

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Отметим, что российские федеральные власти не рассматривают проект «Белкомура» в числе приоритетных. В частности, говоря о развитии железнодорожной инфраструктуры на Севере, президент России Владимир Путин не упомянул «Белкомур» и особо отметил другой проект — «Северный широтный ход», старт реализации которого намечен на 2018 год.