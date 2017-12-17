Киев, 17 декабря, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили опроверг информацию ряда украинских СМИ о том, что он якобы написал примирительное письмо президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сегодня, 17 декабря, пишет издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Напомним, украинские СМИ распространили информацию о том, что Саакашвили якобы передал Порошенко письмо, в котором предложил помириться, от себя обещал свернуть акции протеста и сесть за стол переговоров.

В стане сторонников Саакашвили эта информация вызвала смятение. Ближайшие соратники Саакашвили сообщили, что ничего не знают о таком письме.

Информация о письме была порождена неоднозначным заявлением Саакашвили, который 16 декабря заявил о необходимости договориться с президентом Порошенко ради сохранения единства Украины. Однако при этом он призвал своих последователей вновь собраться на митинг и потребовать импичмента Порошенко ради «спасения Украины от катастрофы».

Теперь Саакашвили утверждает, что никакого письма Порошенко он не писал и продолжает свою борьбу.

«Я их буду атаковать больше, чем когда-либо», — приводит издание «Страна» слова Саакашвили.