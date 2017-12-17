Вашингтон, 17 декабря, 2017, 13:59 — ИА Регнум. В ходе пятидневного круиза на одном из самых больших в мире пассажирских кораблей — круизном лайнере Independence of the Seas — произошла вспышка кишечной инфекции. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает CNN.

Chilli Head Круизный лайнер Independence of the Seas

Сообщается, что первые заболевшие обратились к корабельному врачу 13 декабря. На следующий день экипаж корабля предупредил отдыхающих об опасности распространения норовируса. Это заболевание вызывает рвоту и сильное расстройство желудка. Оно способно привести организм к опасному обезвоживанию.

К тому моменту, как корабль вернулся к берегу американского штата Флорида, на борту было уже 332 случая заражения кишечной инфекцией.

Пресс-секретарь компании — владельца лайнера Royal Caribbean Оуэн Торрес подчеркнул, что общее количество заболевших составляет лишь 5,99% от общего числа людей на борту огромного плавучего города, где пассажиров и экипажа более 5 тыс. человек.

«Заболевшие лечились у наших корабельных врачей. Надеемся, что все они в скором времени почувствуют себя лучше», — заявил Торрес.

Что именно стало причиной распространения инфекции, он не уточнил.

Американские СМИ утверждают, что заболевших на самом деле было значительно больше, так как многие пассажиры просто не обращались к корабельным врачам, так как те и так были перегружены.