Москва, 17 декабря, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Неизвестный миллионер, который заработал на операциях купли/продажи биткоинов, решил основать фонд Pineapple Fund, для того, чтобы пожертвовать большую часть своих средств на благотворительность. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает портал Gizmondo.

Криптовалюта

Сообщается, что анонимный торговец битокинами собирается отдать на благотворительность $86 млн. Из них уже $6,5 млн было передано восьми благотворительным организациям.

«Что делать, когда у тебя больше денег, чем ты можешь когда-либо потратить? Я собираюсь отдать большую их часть на благотворительность», — заявил анонимный миллионер.

Уточняется, что заявку на пожертвование из фонда Pineapple Fund могут подать любые благотворительные учреждения, но предпочтение отдается официально зарегистрированным организациям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курс биткоина за 2017 год вырос в несколько раз. Если в январе 2017 года самая популярная криптовалюта стоила чуть более 1 тыс. долларов США, то 16 декабря за неё давали уже $19 тыс.

Биржевые аналитики с нетерпением ждут, когда этот спекулятивный пузырь лопнет. Тем не мнее в США финансовые власти разрешили нескольким краткосрочным биржам начать торгорвлю фьючерсами на биткоины.