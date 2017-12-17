Дагестан, 17 декабря, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации трёх боевиков в дагестанском селе Губден (Карабудахкентский район) в ходе спецоперации сегодня, 17 декабря.

Nac.gov.ru Антитеррор

В операции участвовали бойцы Федеральной службы безопасности.

Трое боевиков укрылись в частном доме и на требования силовиков сложить оружие и сдаться ответили отказом. В итоге был произведен штурм дома и боевиков ликвидировали.

По предварительным данным, один из ликвидированных боевиков — Алигаджи Хамутаев — главарь группировки «Губденская». На его счету убийство как минимум восьми гражданских лиц, а также нападение на автоколонну одного из подразделений МВД России.

На месте проведения операции сотрудники ФСБ обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты. Видеозапись с места событий публикует телеканал RT.