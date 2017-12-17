Лондон, 17 декабря, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил Российскую Федерацию со Спартой времён Античной Греции. Об этом сегодня, 17 декабря, пишет газета Sunday Times.

Цитата из к/ф «300 спартанцев». Реж. Рудольф Мате. 1962. США Спартанцы

Джонсон рассказал, что когда читал историю Пелопоннесской войны Фукидида, то для него аналогом Афин и их демократии были Соединённые Штаты и Запад в целом.

«Я читал историю Пелопоннесской войны Фукидида. Для меня было очевидно, что Афины и их демократия, их открытость, их культура и цивилизация были аналогами Соединенных Штатов и Запада», — сказал Джонсон.

При этом Спарта с её Пелопоннесским союзом представлялась Джонсону Россией.

«Россия для меня была закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической, как Спарта», — поделился своими впечатлениями британский министр.

Кроме того, глава британского внешнеполитического ведомства считает, что в отношениях России с Западом был «момент надежды и перемен», когда была разрушена Берлинская стена. Однако теперь, на фоне нынешнего глубокого кризиса в отношениях, тот период кажется Джонсону «абсолютной иллюзией».

Аналогия Джонсона довольно интересна. Пелопоннесская война происходила в Античной Греции в период с 431 года до н. э. до 404 года до н. э. После победы объединённых греческих полисов над персидскими интервентами (вторжение персов было отбито в 480 г. до н. э.) наблюдался неуклонный рост могущества Афин. Этот полис становится ведущей морской державой в Средиземноморье. Афины контролируют Делосский морской союз — объединение различных полисов, первоначально существовавшее для отпора персидской агрессии. Однако, используя свое экономическое и морское лидерство, афиняне пытаются ограничить самостоятельность входящих в союз полисов и начинают собирать с них налоги, которые ещё больше усиливают Афины.

Экономически более слабая Спарта, всегда опиравшаяся на силу своей сухопутной армии, в противовес Делосскому союзу создала Пелопоннесский союз. Война за лидерство в Греции между двумя блоками была неизбежна.

В полисах, входивших с ними в союз, Афины и Спарта старались утвердить аналогичный собственному государственный строй. Считается, что политический строй Афин того времени был первой в мире демократией. При этом правами граждан в Афинах обладали только лично свободные землевладельцы — мужчины. Кроме того, ключевые должности в государственных структурах полиса, как правило, занимали представители тех или иных древних аристократических фамилий. Количество рабов при этом превышало число граждан.

Политический строй Спарты того времени условно называют «олигархией». Спартанцы, покорившие южный Пеллопоннес, сделали практически всё местное население своего рода государственными рабами — илотами. Они считались собственностью рабовладельческого государства и были прикреплены к земельным участкам отдельных семей правящего слоя — спартиатов. Ключевую роль в политической жизни Спарты играли аристократические семейства.

При этом государство строго регламентировало жизнь и быт спартанцев, сдерживало их имущественное расслоение. Спартиаты были обязаны заниматься только военным искусством и спортом. Земледелие, ремесло и торговля были делом илотов и периэков.

Ещё одним фактором, усугублявшим противостояние между Делосским и Пелопоннесским союзами, была принадлежность к разным этносам. Так, афиняне, как и большая часть их союзников, были ионийцами, тогда как спартанцы и, в свою очередь, их союзники — в основном дорийцами.

Как пишет Фукидид в своей «Истории», войну в 431 году до н.э. начали спартанцы, «из страха перед растущим могуществом афинян, которые уже тогда… подчинили себе большую часть Эллады». В итоге война завершилась поражением Делосского союза и его роспуском. Афины потерпели сокрушительное поражение, после которого уже не оправились.

Насколько глубоко Джонсон готов погружаться в исторические аналогии, вопрос открытый.