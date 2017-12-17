Королёв, Московская область, 17 декабря, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-07» с тремя членами экипажа новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который стартовал с космодрома «Байконур» с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ», вышел на околоземную орбиту и начал автономный полет к МКС. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает «Роскосмос».

NASA Космический старт

Сообщается, что ракета-носитель «Собз-ФГ» успешно стартовала с площадки №1 космодрома «Байконур» в 10:21 по московскому времени. На борту корабля «Союз МС-07» находятся российский космонавт Антон Шкаплеров (командир экипажа), а также американский астронавт Скотт Тингл и японский астронавт Норисигэ Канаи.

В штатном режиме и в расчетное время произошло отделение пилотируемого корабля от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Согласно плану, автономный полет «Союза МС-07» до МКС пройдёт по двухсуточной схеме — корабль совершит несколько оборотов вокруг Земли и выйдет на расчетную орбиту стыковки с МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на 19 декабря в 11:42 по московскому времени. Стыковка должна пройти в автоматическом режиме под контролем специалистов российского Центра управления полетами.

По прибытии на МКС, новому экипажу предстоит провести серию научных прикладных исследований и экспериментов. Для этого, в том числе, будут осуществлены выходы в открытый космос. Также экипажу предстоят работы с автоматическими транспортными грузовыми кораблями «Прогресс МС» и новыми американскими грузовыми кораблями Dragon.

Это уже 44-я длительная экспедицияи на Международную космическую станцию. Примечательно, что российский космонавт Шкаплеров, который третий раз летит в космос, будет в третий раз встречать Новый год на орбите. Там же на станции Шкаплеров отметить и свой день рождения. Более того, голосовать на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года, Шкаплеров также будет находясь на орбите.

Во время предполетной пресс-конференции Шкаплеров рассказал, как именно проходит процедура голосования для граждан России, находящихся в околоземном пространстве.

«Я уже голосовал в космосе в прошлый раз, когда выбирали президента нашей страны. Представитель избиркома специально приезжает в ЦУП. Нам заранее в космос отправляется перечень кандидатов. Дальше наш представитель (доверенное лицо) объясняет нам процедуру, после чего мы переходим в отдельный модуль станции, где нам выделена закрытая линия связи. Наш представитель просит указать кандидата, за которого мы хотим проголосовать, чтобы он поставил напротив него галочку. Дальше наш представитель кладет бюллетени в специальный чемоданчик с гербом России», — рассказал командир экипажа.