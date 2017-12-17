Киев, 17 декабря, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что в борьбе с властями Украины его защищает украинский народ. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телекомпании «Рустави-2» в передаче «Субботний курьер».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Народу нужно показать, что ты готов пожертвовать собой», — пояснил Саакашвили тактику привлечения множества сторонников.

Он не исключил, что украинские правоохранительные органы могут арестовать его повторно, и подчеркнул, что готов к любому сценарию, в том числе к экстрадиции в Грузию и к тому, что может оказаться в уже в грузинской тюрьме.

По оценке Михаила Саакашвили, дело, которое завела на него прокуратура Украины, нацелено на его изгнание из страны.

«Дело рассчитано не на то, чтобы защищать что-то в суде. Дело рассчитано на то, чтобы изгнать меня из страны», — пояснил бывший губернатор Одесской области, который считает себя главной мишенью украинских олигархов.

Напомним, что 8 декабря украинский спецназ задержал Михаила Саакашвили. Прокуратура Украины предъявила ему обвинение по статье 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). 11 декабря Печерский районный суд Киева освободил Саакашвили.