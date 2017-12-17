Чебоксары, 17 декабря, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел по Чувашской Республике проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции. Как сообщили ИА REGNUM пресс-службе МВД по Чувашской Республике, 16 декабря в результате наезда автомобиля, которым управлял сотрудник полиции, погиб пешеход.

Tom Thiel Пешеходный переход

Трагедия произошла вечером возле деревни Сидукассы в Моргаушском районе на 617-м километре трассы «М-7». Полицейский, управляя автомашиной «Фольксваген Пассат», совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

На место происшествия выехали министр внутренних дел по Чувашской Республике генерал-майор полиции Сергей Неяскин, следственно-оперативная группа МВД, сотрудники СУ СК России по Чувашии и специалисты экстренных служб.

По данному факту руководством МВД по Чувашской Республике назначена служебная проверка.