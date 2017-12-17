Париж, 17 декабря, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Французский яхтсмен Франсуа Габар установил новый мировой рекорд, обогнув под парусами земной шар за 42 дня и 16 часов. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает Associated Press.

Limeydal Тримаран

Сообщается, что 34-летний французский мореплаватель Франсуа Габар на своём тримаране «Масиф» сегодня достиг финишной прямой у островов Уэссана, расположенных у побережья Бретани.

Стартовал Габар из французского Бреста 4 ноября. Чтобы обогнуть земной шар ему понадобилось 42 дня и 16 часов. Таким образом он побил предыдущий рекорд, который был установлего его соотечественником Томой Ковилем в декабре 2016 года. Тот совершил кругосветное путешествие под парусом за 49 дней и 3 часа.