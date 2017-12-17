Люди выбрали «Крымский мост» на века
Москва, 17 декабря, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Название моста через Керченский пролив «Крымский мост» — то что нужно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
Официальное название моста через Керченский пролив появится на топографических картах и дорожных указателях.
Люди смотрят в корень, считает сенатор.
«Пройдет какое-то время, и мост будет восприниматься как нечто совершенно естественное (а разве когда-нибудь было иначе?), как просто удобная дорога из материковой России на полуостров Крым. Словом, название на века», — сказал Клинцевич.
Голосование за название нового объекта уже завершилось. Большинство его участников выбрали название «Крымский мост». Другой уверенный претендент — «Керченский мост» — отстает от названия-победителя более чем в два раза. Тройку замыкает «Мост воссоединения».