Москва, 17 декабря, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Название моста через Керченский пролив «Крымский мост» — то что нужно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

VPavel Строительство моста через Керченский пролив

Официальное название моста через Керченский пролив появится на топографических картах и дорожных указателях.

Люди смотрят в корень, считает сенатор.

«Пройдет какое-то время, и мост будет восприниматься как нечто совершенно естественное (а разве когда-нибудь было иначе?), как просто удобная дорога из материковой России на полуостров Крым. Словом, название на века», — сказал Клинцевич.

Голосование за название нового объекта уже завершилось. Большинство его участников выбрали название «Крымский мост». Другой уверенный претендент — «Керченский мост» — отстает от названия-победителя более чем в два раза. Тройку замыкает «Мост воссоединения».