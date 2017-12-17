Махачкала, 17 декабря, 2017, 10:27 — ИА Регнум. В ходе контртеррористической операции в Дагестане силовики ликвидировали троих боевиков. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

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По предварительным данным, боевики принадлежали так называемой «Губденской» группировке. Они были уроженцами Дагестана.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Губден Карабудахкентского района Дагестана силовики вступили в бой с бандитами, засевшими в частном доме. До этого, 16 декабря, сообщалось, что в селе Губден введён режим контртеррористической операции — силовики проверяли дома.