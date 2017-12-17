Дивногорск, Красноярский край, 17 декабря, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае местный житель открыл огонь по сотрудникам полиции, прибывшим на вызов. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю.

Человек с ружьём

Инцидент произошел в Дивногорске — пригороде Красноярска. В ночь на 17 декабря 19-летняя девушка вызвала полицию, так как отчим не пускал её домой. На вызов прибыл наряд полиции в составе старших сержантов Дениса Сумина и Павла Волосунова.

Когда стражи порядка зашли в подъезд, Сумин услышал критики о помощи, доносившиеся из запертой квартиры. Он отправил Волосунова обойти дом и проконтролировать окна квартиры, а сам попытался войти в жилище.

Однако ему на встречу выскочил вооружённый охотничьим ружьем мужчина. Полицейский успел оттолкнуть стоявшую рядом с ним заявительницу и принял выстрел в упор на себя. Тем самым он спас 19-летнюю девушку от неминуемой гибели.

Сержант Волосунов, услышав выстрел, вернулся в подъезд и попытался оказать помощь своему напарнику, но нападавший произвёл ещё один выстрел и ранил второго стража порядка. Тем не менее Волосунов смог вывести из подъезда девушку, а также вывести раненного напарника и вызвать подмогу.

Когда на место происшествия прибыло подкрепление и полицейские вошли в квартиру, там они обнаружили супругу злоумышленника, убитую выстрелом их охотничьего ружья. Сам хозяин квартиры также был найден мертвым.

Позже 34-летний сержант Сумин скончался от полученных ранений. Сержант Волосунов был госпитализирован.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.