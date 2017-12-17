Москва, 17 декабря, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) считает, что новый канцлер Австрии Себастьян Курц является сторонником политики разрядки с Россией. Об этом Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter накануне, 16 декабря.

European People's Party Себастьян Курц

Пушков отметил, что новый канцлер Австрии выступает против обязательных квот на мигрантов, а его партнеры по коалиции — Партия свободы Австрии стремится к отмене антироссийских санкций на уровне всего Евросоюза.

«Новый канцлер Австрии многим не понравится на Западе: он против обязательных квот на мигрантов и сторонник форсирования разрядки с Россией», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Курц (Австрийская народная партия) и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе объявили о создании коалиционного правительства. Переговоры по коалиции длились 54 дня.

Напомним, выборы в Австрии состоялись 31 октября. Наибольшее число голосов набрала Австрийская народная партия — 31,5%.

Что касается отмены антироссийских санкций, то практически в каждой стране Евросоюза есть политические силы, которые не согласны с нынешней политикой ЕС в отношении России и выступают за форсированную разрядку. Но, как правило, эти политические силы не находятся у власти и обладают сравнительно низким влиянием на верхушку евробюрократии, которая подчиняется указаниям из Вашингтона.

Тот же Хайнц-Кристиан Штрахе заявлял, что его партия в составе нового правительстве будет бороться за отмену антироссийских санкций, но если не будет достигнуто большинства в этом вопросе, партия будет следовать общей позиции Евросоюза.

В итоге Евросоюз каждые полгода продлевает действие антироссийских санкций.