Киев, 17 декабря, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Украинская полиция помешала членам партии «Рух новых сил», которую возглавляет Михаил Саакашвили, установить сцену для проведения очередного митинга. Об этом сегодня, 17 декабря, написал на своей странице в американской сети Facebook член партии «Рух новых сил» Юрий Деревянко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Препятствовать установлению сцены на Майдане Независимости приехала полиция вместе с руководителем Нацполиции Шевченковского район», — написал Деревянко.

При этом у сторонников Саакашвили есть официальные разрешительные документы на проведение митинга. Но полицейских это не остановила. Стражи порядка пообещали активистам, что в случае, если они продолжат монтировать сцену, к ним будет применена сила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили продолжает проводить свои малочисленные митинги и шествия в центре Киева, выступая за отставку нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Власти как могут пытаются противодействовать Саакашвили, но прекрасно понимают, что за действиями бывшего грузинского президента стоит Запад, которому надоело взаимодействовать с насквозь коррумпированной командой Порошенко.