Махачкала, 17 декабря, 2017, 08:26 — ИА Регнум. В Дагестане силовики вступили в боестолкновение с бандитами, которые укрылись в частном доме. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

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Напомним, 16 декабря на ряде территорий в Дагстане был введён режим контртеррористической операции (КТО). Уточнялось, что режим КТО введён в границах села Губден Карабудахкентского района Дагестана.

Напомним, ранее режим КТО был введен в Кабардино-Балкарии. Там местный житель, вооружённый пистолетом, открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые остановилил его автомобиль для проверки документов. Нападавший был ликвидирован.