Москва, 17 декабря, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Погода в Москве установила очередной температурный рекорд. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

Дождь

Согласно данным базовой московской метеостанции, на ВДНХ в 03:00 температура воздуха поднялась до +7,7 градусов. Это рекордно высокий показатель для 17 декабря за 138-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд был зафиксирован не так давно — в 2006 году. Тогда столбик термометра 17 декабря поднялся до +6,1 градуса.

Кроме того, за минувшую ночь в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. На той же главной столичной метеостанции на ВДНХ прирост осадков в виде дождя с вечера 16 декабря составил 11 мм. Это 20% месячной нормы влаги, которая в декабре составляет 56 мм.

Сегодня в столице ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +5 — +7 градусов, что выше климатической нормы на 10—12 градусов. При этом в ночь на 18 декабря температура опустится ниже нуля, что неминуемо приведет к гололедице.