Киев, 17 декабря, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская платформа» Анатолий Гриценко прокомментировал письмо, которое бывший президент Грузии, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили написал пока ещё действующему президенту Украины Петру Порошенко. Соответствующий комментарий Гриценко опубликовал накануне, 16 декабря, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили и Порошенко

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Саакашвили написал Порошенко некое письмо, в котором призывает его помириться и начать переговоры. В стане сторонников Саакашвили это вызвало некоторое смятение, так как публично Саакашвили продолжает призывать к свержению «действующей власти» и собирается выводить людей на очередной марш протеста в центре столицы.

Гриценко обратил внимание, что в своих последних речах Саакашвили избегает произносить фамилию Порошенко и говорит просто о «власти», которую хочет сменить. Появившаяся паралельно с этим в СМИ информация о письме с предложением примирения и переговоров вызывает много вопросов.

«Такие шаги Михаила оказались неожиданными для многих из его сторонников, которые видели в Саакашвили мощный таран, который вот-вот снесет вместе с креслом «барыгу на Банковой», — пишет Гриценко.

Бывший министр обороны, подавшийся в политику, отмечает, что сторонники Саакашвили начали разочаровываться в нём, а некоторые из них подозревают бывшего грузинского президента в сговоре с Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские СМИ распространили информацию о том, что Саакашвили якобы передал Порошенко письмо, в котором предлагал помириться. В окружении Саакашвили эту информацию не подтвердили.

Напомним, последние дни у Саакашвили выдались трудными. 5 декабря Порошенко и его команда решили наконец задержать Саакашвили, который открыто призывает к свержению действующей власти, что вообще-то является преступлением. Однако сотрудники СБУ, прибывшие к Саакашвили на квартиру, не смогли его задержать — так как его сторонники попросту отбили Саакашвили у правоохранителей.

9 декабря эсбэушники все же смогли задержать Саакашвили, однако уже 11 декабря суд отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры об аресте Саакашвили, и он вышел на свободу.