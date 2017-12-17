Киев, 17 декабря, 2017, 07:38 — ИА Регнум. За первые девять месяцев 2017 года население Украины сократилось на более чем 150 тысяч человек. Об этом накануне, 16 декабря, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на Госстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Сообщается, что сокращение населения Украины связано с высокой смертностью среди граждан, но главным фактором остается крайне низкая рождаемость. Сейчас по этому показателю Украина занимает 172-е место в мире, по данным Организации Объединённых Наций.

Украинцы не хотят заводить детей, так как их финансовое благополучие оставляет желать лучшего, государство не дает практически никаких социальных гарантий, к тому же в стране идёт гражданская война, и совершенно не ясно, как дальше будет развиваться политическая ситуация.

Пособие на ребенка на Украине давно не индексировалось. Если в 2014 году это пособие ещё можно было считать относительно нормальным, то теперь, спустя три года, на эти деньги можно купить в два раза меньше. Этого пособия даже не хватит на подгузники ребенку.

Министерство социальной политики Украины не дает четкого ответа на вопрос, будет ли повышено пособие на детей. Глава этого ведомства Андрей Рева, который известен своими человеконенавистническими высказываниями, считает, что социальные пособия для населения вредны, так как на Украине якобы сложились уже целые «династии» получателей таких пособий, а это плохо для бюджета.

Напомним, этот Рева в начале 2017 года заявлял, что украинцы слишком много едят. Свое заявление он основывал на бредовых рассуждениях о том, что, например, немцы тратят на еду 14% своего дохода, а украинцы — аж 50%, и хорошо бы им умерить свои «аппетиты». Министр даже не потрудился сравнить средние зарплаты в Германии и на Украине, ведь 14% от средней немецкой зарплаты в 2500 евро (после вычета налогов) превышают среднюю зарплату на Украине почти в два раза. А ведь украинцам на эти деньги надо покупать не только еду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным украинского Госстата, с 1993 по 2016 год число жителей Украины сократилось почти на 10 млн человек с учетом выхода Крыма из состава этой страны — с 52,2 до 42,8 млн человек.