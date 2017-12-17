Москва, 17 декабря, 2017, 06:14 — ИА Регнум. В 2018 году российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) совершат 12 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом 17 декабря сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Mil.ru Запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Пуски будут выполнены в рамках программы продления сроков эксплуатации МБР. Кроме того, запуски должны подтвердить правильность принятых конструкторских решений по развитию перспективных разработок в интересах РВСН.

В 2017 году РВСН выполнили 5 пусков ракет.

«В боевом составе РВСН сегодня находится около 400 пусковых установок с МБР. Доля новых РК в группировке РВСН будет постоянно возрастать», — говорится в сообщении, приуроченном к 58-й годовщине со дня образования РВСН.

Отмечается, что в 2017 году в ракетных войсках прошло более 150 учений различного рода, это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. На 2018 год запланировано около 200 командно-штабных, тактических и специальных учений.

Итогом 2017 года стала постановка на боевое дежурство в Иркутском соединении ракетного полка, оснащенного ракетным комплексом «Ярс» мобильного базирования. Постановка еще двух полков «Ярсов» завершена в Новосибирском и Йошкар-Олинском соединениях.

РВСН были образованы 17 декабря 1959 года в соответствии с постановление Совета Министров СССР. За прошедший период войска осуществили более 5 тыс. пусков ракет, включая почти 500 учебно-боевых пусков в рамках оперативной и боевой подготовки войск.

Ракетные войска несут непрерывное дежурство и готовы к выполнению боевых задач по приказу Верховного главнокомандующего ВС РФ. Каждые сутки на боевые посты в составе дежурных сил заступает около 6 тыс. человек.,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил об увеличении до 66% доли современных образцов ракетного вооружения.