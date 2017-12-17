Лондон, 17 декабря, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Количество противников выхода Великобритании из состава ЕС на 10% превышает число сторонников процедуры. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на итоги исследования агентства BMG Research.

Флаги Великобритании и ЕС

Итоги нового опроса говорят, что 51% британцев выступает за сохранение членства в Евросоюзе, тогда как поддерживают инициативу Brexit 41% опрошенных. Отмечается, что отрыв противников Brexit стабильно растет.

Глава исследовательского отдела BMG Research Майкл Тернер отметил, что в последний раз перевес на стороне сторонников Brexit наблюдался в феврале 2017 года, однако с тех пор доля противников выхода плавно увеличивается.

В числе тех, кто призывает пересмотреть вопрос о Brexit — бывший советник правительства лорд Майкл Хезелтайн, экс-министр по делам бизнеса лорд Питер Мандельсон и лидер либерал-демократов Винс Кейбл. Лидера кампании за Brexit Меттью Эллиота поддерживает ряд политиков-консерваторов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года британские подданные высказались на референдуме об инициативе по выходу из ЕС. Более 50% избирателей поддержали Brexit. Окончательное решение о выходе Великобритании должно быть оформлено в конце марта 2019 года. Оставшееся время отводится сторонам для согласования условий размежевания.

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