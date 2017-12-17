Тель-Авив, Израиль, 17 декабря, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Статус Иерусалима как столицы Израиля не изменят какие-либо голосования и дискуссии. Об этом говорится в письменном заявлении постоянного представителя Израиля при ООН Данни Данона, выпущенном им на фоне обсуждения в Совете Безопасности (СБ) проекта резолюции против признания Иерусалима столицей еврейского государства.

Djampa Израильский флаг над Иерусалимом

«Никакое голосование не изменит очевидную реальность, которая состоит в том, что Иерусалим был и всегда будет оставаться столицей Израиля», — подчеркнул Данон.

Дипломат отметил, что Государство Израиль и его союзники продолжат борьбу «за историческую справедливость». Негодование дипломата вызвал тот факт, что рассмотрение резолюции происходит в период празднования евреями Хануки, напоминающей об освобождении Иерусалима в древние времена. Палестинцев Данон обвинил в попытке «переписать историю».

Напомним, 18 декабря арабские государства намерены вынести на голосование в СБ ООН проект резолюции о статусе Иерусалима. Документ предполагает закрепление существующих принципов палестино-израильского урегулирования, в соответствии с котороыми статус Иерусалима стороны могут определить путем прямых переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о необходимости признать Иерусалим столицей Израился. Он также поручил перенести в город из Тель-Авива американское посольство. 8 декабря в связи с решением Трампа состоялось экстренное заседание СБ ООН.

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