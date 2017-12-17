Прага, 17 декабря, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Существование Евросоюза потеряло смысл, организацию должны «свергнуть изнутри» партии националистического толка. Об этом заявила на пресс-конференции по итогам встречи в Праге лидеров партий антимиграционной направленности лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Европейский Союз

«У Евросоюза заканчивается дыхание. Есть надежда, что эту неправильную [организацию] мы свергнем изнутри», — сказала Ле Пен.

Она пояснила, что ликвидации ЕС поспособствует возможная победа националистических партий на предстоящих выборах в Европарламент. Эти силы способны одержать верх над сообществом, которое ведет Европу к гибели.

Альтернативой ЕС должна стать Уния европейских народов. Она предполагает, как отмечается, добровольное сотрудничество стран, в основе которого лежит уважение их политических и экономических интересов. Первыми шагами в этом направлении должны стать восстановление упраздненных границ между странами Шенгенской зоны и ликвидация Еврокомиссии.

Организатор встречи, вице-спикер нижней палаты парламента Чехии и лидер движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура пояснил, что в проекте Унии говорится о сохранении свободного передвижения граждан и грузов по европейскому континенту. При этом безопасность жителей региона должна быть значительно усилена.

Будущее Европы — в политической и экономической децентрализации, считает Окамура. Евросоюз же спикер назвал «тоталитарным государством» и подчеркнул, что на союзе европейских народов паразитирует наднациональная структура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марин Ле Пен выразила поддержку президенту России Владимиру Путину на предстоящих выборах главы государства. Она пояснила, что «Национальный фронт» рассчитывает на победу Путина, так как Франции и России необходимо улучшить дипломатические отношения.

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