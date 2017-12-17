Сестра президента Гондураса погибла при падении вертолета
Тегусигальпа, 17 декабря, 2017, 04:37 — ИА Регнум. В Гондурасе потерпел крушение вертолет, на борту которого находилась сестра президента Хуана Орландо Эрнандеса Ильда. Об этом сообщает газета Prensa.
Трагедия произошла в департаменте Франсиско-Морасан в центральной части страны. Жертвами катастрофы стали шесть человек. О причинах происшествия пока не сообщается.
16 декабря издание сообщило о потере связи с вертолетом ВВС Гондураса Eurocopter AS350 Ecureuil. Предполагалось, что непогода могла вынудить пилота экстренно посадить вертолет. Полицию и военных бросили на поиски машины, через некоторое время удалось обнаружить обломки вертолета.
Отмечается, что современный многоцелевой вертолет AS305 Ecuriuel часто совершал вылеты, во время последнего полета экипаж не сообщал о неполадках на борту.
51-летняя Ильда Эрнандес прежде занимала пост министра связи Гондураса. Во время предвыборной кампании она была советником действующего президента. Хуан Орландо Эрнандес разместил в своем микроблоге в Twitter изображение траурной ленты.
Как сообщало ИА REGNUM, Хуан Орландо Эрнандес, по предварительным данным, победил на президентских выборах, которые прошли в Гондурасе 26 ноября. Имя нового главы государства могут объявить 26 декабря. Оппозиция отказывается признавать предварительные итоги выборов.
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