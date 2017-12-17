Вашингтон, 17 декабря, 2017, 04:17 — ИА Регнум. В 2000-х годах министерство обороны США запустило программу по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО) на основе показаний пилотов ВВС. Об этом сообщает издание Politico.

Fotomek Со слов очевидцев...

По свидетельствам летчиков, возможности неопознанных объектов превосходили характеристики любой авиационной техники США и других стран. Более того, иногда полет странных летательных аппаратов вовсе противоречил законам физики, отмечали пилоты.

В рамках «Программы по расширенному изучению передовых угроз для авиации» представители оборонного ведомства беседовали с летчиками, которые сообщали о странных инцидентах в небе. Программа не была секретной, но о ней знал весьма ограниченный круг людей.

По словам одного из бывших сотрудников аппарата Конгресса США, цели программы были более прозаические, чем обнаружение доказательств присутствия инопланетян. В Пентагоне опасались, что летчики могли столкнуться с передовой воздушной техникой России или Китая.

Инициатива проекта, по данным Politico, принадлежала лидеру фракции демократов в Сенате США в 2009 году Гэри Риду. Он действовал под влиянием своего знакомого, бизнесмена и поклонника теорий об инопланетянах Боба Бигелоу. Программа действовала до 2012 года.

Как уточняет The New York Times, программа начала действовать в 2007 году, на ее реализацию было выделено $22 млн. Затем минобороны прекратило финансирование, однако сторонники инициативы утверждают, что проект не завершен.