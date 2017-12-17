Каракас, 17 декабря, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Российская компания «Роснефть» сможет разрабатывать газовые месторождения на шельфе Венесуэлы. Об этом сообщает пресс-служба министерства нефти Боливарианской Республики.

Bobjgalindo Нефтегазовая компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA)

Отмечается, что «Роснефть» получила акт о выдаче лицензии на разведку и добычу газа на месторождениях Патао и Мехильонес. Это произошло в ходе визита главы компании Игоря Сечина в Венесуэлу.

Сечин встретился с президентом страны Николасом Мадуро. Стороны конкретизировали договоренности в энергетике между Каракасом и Москвой, говорится в сообщении.

Ранее Сечин анонсировал достижение окончательных договоренностей по добыче газа на шельфе Венесуэлы в рамках двух проектов. В июле 2017 года «Роснефть» и нефтегазовая компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) представили технико-экономическое обоснование проекта разработки и обустройства трех газовых месторождений на шельфе Венесуэлы — Патао, Мехильонес и Рио Карибе. Освоение месторождений будет осуществляться совместным предприятием.

Кроме того, «Роснефть» и PDVSA занимаются оценкой ряда месторождений в районе реки Ориноко.