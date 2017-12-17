Берлин, 17 декабря, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Журналисты негласно получали от Федеральной разведывательной службы Германии (BND) информацию с критикой в адрес России. Это происходило до того, как те же сведения обнародовал глава службы, сообщает издание Tagesspiegel с ссылкой на BND.

Эмблема BND

Отмечается, что речь идет о так называемых неофициальных беседах между представителями службы и рядом сотрудников СМИ. Содержание переговоров не раскрывается.

Вместе с тем издание напоминает о заявлении, которое глава BND Бруно Каль сделал в середине ноября. Он отметил «потенциальную угрозу» со стороны РФ и призвал западных партнеров быть готовыми к ответу на эту угрозу.

Каль при этом добавил, что с Москвой нужно сохранить тесные связи. Роль НАТО и стран Запада, по его словам, заключается в балансировке и сдерживании исходящей от России угрозы.

Как правило, разведслужба дает рекомендации исключительно федеральному правительству, отмечает издание. Однако в данном случае сведения были переданы некоторому количеству конкретных сотрудников СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря публикация о работе разведцентра в финском городе Тиккакоски, который якобы следит за российскими военными, вышла одном из финских изданий. Полиция Финляндии возбудила уголовное дело в связи с разглашением закрытых данных, которое угрожает безопасности страны.

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