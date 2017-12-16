Вашингтон, 17 декабря, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Северная Корея стоит первой в числе стран, где может начаться Третья мировая война. Так считает американский профессор, специалист по вопросам обороны и национальной безопасности Роберт Фарли, сообщает издание The National Interest.

Uwe Brodrecht Военный парад в Пхеньяне

Фарли отметил, что в 2017 году разрушительный конфликт с участием сверхдержав не случился, более того, в ряде регионов, например, в Сирии, напряженность заметно спала. Однако в других точках земного шара обстановка, напротив, накалена.

Первое из таких мест — КНДР. Речь идет о наиболее серьезном внешнеполитическом кризисе современности, считает профессор. Здесь сошлись успехи Пхеньяна в разработке ракетного оружия и «дипломатическая неопытность администрации Трампа». В возможный военный конфликт будут втянуты, по оценкам эксперта, Япония и Китай.

Еще одна потенциальная горячая точка — Тайвань. Военную активность в регионе наращивает Китай, США же поставляют в Тайвань всё больше оружия.

На третьем месте в списке Фарли — Украина, где напряженность не спадает, а только усиливается. Пример тому — политическое обострение с участием Михаила Саакашвили.

На четвертой строчке — южный фланг НАТО, включая Турцию. Фарли обращает внимание на отдаление Анкары от ЕС и сближение ее с Москвой. Изменение баланса сил может изменить ситуацию в Сирии, Ираке, Иране, на Балканах и на Кавказе.

На пятом месте — Персидский залив. А именно — конфронтация между Саудовской Аравией и Ираном.